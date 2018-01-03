İran yorumu: 2 kişi destekliyor

O KADAR KÖTÜ DEĞİL

“İRAN Dışişleri Bakanı’nın bana söylediğine göre durum o kadar kötü değil. İki kişinin destek verdiğini görüyoruz; Netanyahu ve Trump. Biz dışarıdan bu şekilde bir müdahaleye karşıyız. İran’ı eleştiren ülkelerin çifte standarttan da uzak olması gerekiyor. İsteğimiz çatışmaların bir an önce durması ve istikrarın geri gelmesi. Rejimi seversiniz, sevmezsiniz ama İran’da yönetimler seçimle iş başına gelir. Cumhurbaşkanı Ruhani’nin açıklamalarını önemli buluyoruz. (ABD’nin konuyu BM’ye taşıması girişimi) Bu olayların uluslararası bir boyutu yok. Bu girişimin sebebi, ABD’nin güçlü İran karşıtlığı.



FİLİSTİN DAVASI: Birleşmiş Milletler’deki oylama öncesi ABD yönetimi tüm dünyayı tehdit etti. Oylama sabahı bazı ülkeler ‘Fikrimiz değişmedi ama çekimser oy kullanacağız’ dediler. Tehditlere rağmen ezici çoğunluk sağlandı. Ancak oylama günü bazı ülkelerin büyükelçileri ‘Tatile gidiyorum’ diyerek New York’tan kaçtı.



ABD İLE İLİŞKİLER: 2017 sorunlu bir yıl oldu. Artık samimi davranmalarını bekliyoruz. ABD, NATO’da müttefikimiz. İlişkilerimizin iyi olması gerekiyor ama bu ABD’ye bağlı. Bize yanlış yaptıklarında altında kalmıyoruz. İki ülke çalışma grubu var, 23 Ocak’ta ABD’liler Türkiye’ye gelecek.



HAKAN ATİLLA DAVASI: Davanın boş olduğunu gördünüz. Türkiye açısından ne çıktığının önemi yok. Siyasi dava olduğunu ABD’lilere de söyledik. Komediye dönüştü.



SURİYE: 2018’de siyasi çözüm süreci ile uğraşılacak. Çözüm süreci sonrasında Suriye’nin yeniden inşası için tüm aktörlerle görüşmelere şimdiden başladık. Çözüm masasına kimlerin oturacağı konusunda çok netiz. YPG yani terör örgütlerinin toplantıya katılmaması için, ki İran da karşı. Bu konuda üç garantör ülke karar verecek. Kürtleri temsil edebilecek başka gruplar var. Rusya ile ABD arasında YPG’yi kullanmak konusunda rekabet var. Rusya YPG’ye destek vermiyor ama tam uzak durduğunu da söyleyemeyiz.



ALMANYA: Almanya PKK’nın gerçek yüzünü görmeye başladı. Samimilerse bu yıl önemli adımlar atacağız.



AB’YE: PATRONLUK TASLAMA DÖNEMİ BİTTİ

AVRUPA BİRLİĞİ: 2017’de inişli çıkışlı ilişkilerimiz oldu. 2018’de AB, Türkiye’ye saygı duymayı öğrenir, eşit ortak olarak görür ve değerlendirmelerini AB üyelik çerçevesi içinde yapar ise ilişkilerimiz daha sağlıklı yürür. Patronluk taslama dönemi bitti. Vize serbestisi konusunda Türkiye’nin karşılaması gereken 65 kriterde sorun yok, ancak diğer kriterler için ilgili dört bakan toplantı yaptık. Hazırladığımız belgeyi Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a sunacağız, sonra AB ile paylaşacağız.”