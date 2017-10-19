İran ve Türkiye ticareti ulusal para ile yapacak

Yıldırım ve Cihangiri dün Çankaya Köşkü’nde yaptıkları baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, daha önce oluşturulan Karma Ekonomik Kurul toplantısının 25 Kasım’da toplanarak gündemdeki konuları koordine etmesi kararı alındığını belirterek “İran ile Türkiye arasındaki ekonomi gelişti ancak mevcut 12 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmi, daha önce belirlenen 30 milyar dolarlık hedefin oldukça gerisinde kaldı. Bunları ilgili bakanlıklarımız Karma Ekonomik Komisyon (KEK) marifetiyle hızlandıracak ve bir an önce Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu bu hedefe ulaşılması sağlanacaktır. Kültür ve turizm konusunda da son yıllarda önemli gelişme sağlanmakla beraber daha yapacak çok fazla iş var. Sadece İran’dan Türkiye’ye değil, Türkiye’den de İran’a ziyaretlerin geliştirilmesi konusunda adımlar atılacaktır” dedi.

TİCARETE TEŞVİK

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımları atmaya başladıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu; “Ulusal paralarımızla ticaret yapılması bunlardan en önemlisidir. İki ülkenin merkez bankası bu konuda mutabakata varmış, önümüzdeki günlerde de uygulamayla ilgili diğer bankaların bilgilendirilmesi süreci başlatılmış olacak. Böylece İran ile Türkiye arasında ulusal para ile ticaret daha da teşvik edilmiş olacak. Bu da ticaretimizin hem kolaylaştırılması hem de ticaret hacmimizin artırılması, çeşitlendirilmesine büyük katkı sağlayacak. Bu konuları ekonomi, taşımacılık, turizmle ilgili ve İran ile ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik bütün konuları, Karma Ekonomik Komisyon toplantısında ilgili ekonomiden sorumlu bakanlarımız marifetiyle takibi yapılarak, istediğimiz sonuçları elde etme imkanı bulacağız.”

SINIRLAR 24 SAAT AÇIK OLACAK

İRAN Cumhurbaşkanı Cihangiri ise ulusal paranın yanı sıra iki ülkenin sınırlarının ticari işlemlerin gerçekleşmesi için 24 saat açık olması için karar aldıklarını vurgulayarak “Türkiye’den Katar’a Türk mallarının transit şekilde gitmesi konusunda anlaşma yapıldı. En hızlı şekilde 3 ülkenin bakanlığı tarafından imzalanacak ve İran aracılığıyla Türk malları süratle Katar’a ulaştırılacaktır. Turizm konusunda çok önemli kararlar alındı” diye konuştu.