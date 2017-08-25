İran ürünlerinde 3 yıl uzatma

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, poliesterlerden İran menşeli olanların ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önlemini 3 yıl uzattı.

Buna göre, 21 Eylül 2017-20 Eylül 2018 tarihlerinde yüzde 20, 21 Eylül 2018-20 Eylül 2019 döneminde yüzde 19.5, 21 Eylül 2019-20 Eylül 2020'de ise yüzde 19 olarak düzenlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.