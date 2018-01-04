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İran Telegram ve Instagram'ı yasakladı!

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 08:49 | Son Güncelleme:

İran hükumeti, ülkede yaşanan protestolar dolayısıyla ambargolarına devam ediyor. İran, şimdi de popüler mesajlaşma ve fotoğraf paylaşma ağları Telegram ve Instagram için yasak getirdi.

Devletin pahalılığı ve getirdiği yasaklamalar sonucunda İran'ın Meşhed kentinde başlayan halkın protestosu, tüm ülkeye sıçramış durumda. İran hükumeti, protestoların başlamasından önce de Youtube ve Facebook gibi platformlara erişim sağlayan VPN servislerini de engellemiş ve ambargolarına devam etmişti. Facebook ve Youtube'dan sonra da Telegram ve Instagram da koyulan ambargolardan nasibini aldı. 

İran'da uzun süredir var olan ve zamanla popüler hale gelen mesajlaşma platformu Telegram'da, İran'daki kullanıcılar tarafından hazırlanan protesto organizasyonları hazırlanıyor ve halk harekete geçiyordu. Telegram'da yaşanan bu olaylar, ülke için bir tehdit oluşturmaya başladı. Bu durum sonrasında İran Teknoloji Bakanı, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'a şikayet dilekçesi gönderdi. Teknoloji Bakanı'nın çağrısına kulak asmayan Durov'dan sonra, İran hükumeti Telegram'a ülke içinde tamamen yasaklama getirdi. 

İran hükumeti, Telegram'ın engellenmesinden sonra diğer sosyal medya platformu Instagram'ı da protestoları engellemeye yönelik çalışmalara sonucu ülke içinde engel getirdi. Hükumetin yaptığı açıklamaya göre, tüm bu protestolar bittiğinde Telegram ve Instagram gibi platformlara tekrardan erişim sağlanacak.

 

Etiketler: Erişim Yasağı
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