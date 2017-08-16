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    Hürriyet>Dünya>'İran Suriye'de uzun menzilli füze fabrikası kurdu' iddiası

    'İran Suriye'de uzun menzilli füze fabrikası kurdu' iddiası

    AA
    16 Ağustos 2017 - 10:43Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 10:48

    İsrail medyasında İran'ın, Suriye'nin kuzeybatısında uzun menzilli füze üretmek için fabrika kurduğu iddia edildi. İsrail'in Kanal 2 televizyonunda yayınlanan haberde, İran'ın Suriye'de kurduğu uzun menzilli füze fabrikasına ait olduğu öne sürülen uydu görüntüleri yayınlandı.

    İsrail'e ait bir uydudan alındığı ve Banyas'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflara da yer verilen haberde, üretilecek füzelerin bu fotoğraflarda yer alan tesislerden bazılarında saklanacağının anlaşıldığı ileri sürüldü.

    Haberde ayrıca İran'ın başkenti Tahran yakınlarından alındığı ifade edilen uydu fotoğraflarıyla, Banyas'tan alındığı belirtilen uydu fotoğraflarında görünen tesisler karşılaştırılarak, bunlar arasında güçlü bir benzerlik olduğu kaydedildi.
    İsrail hükümeti "İran'ın Suriye'de etkinliğini artırmasının kendileri için kırmızı çizgi" olduğunu belirtiyor.

    İran Suriyede uzun menzilli füze fabrikası kurdu iddiası

    İsrail basını tarafından paylaşılan ve füze fabrikasının yerini gösterdiği öne sürülen harita

    Başbakan Binyamin Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, "İran ve vekillerine, genel olarak Suriye'de, özel olarak da Suriye'nin güneyinde askeri bir varlık kurma imkanı sağlanmamalı." demişti.

    İsrail'in, sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takip etmeye ve kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden Netanyahu, bu kırmızı çizgileri ise "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek", "bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak" ve "İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.

    Etiketler: İsrail , İran , Suriye
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