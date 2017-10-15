İran: Sınır kapılarını kapatmadık

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (İSNA) konuşan Kasımi, IKBY ile sınır kapılarının kapandığı yönündeki haberlere ilişkin, "Daha önce de yaptığımız açıklama üzere biz, Irak merkezi yönetiminin talebi üzerine hava sahamızı IKBY'ye kapattık. Bunun dışında bildiğim kadarıyla bir gelişme söz konusu olmadı." dedi.

Pervizhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik yaptığı açıklamada, İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını belitmişti.

Ulusal Güvenlik Yüksek Şura sözcüsü Keyvan Husrevi 24 Eylül'de İran hava sahasının IKBY’ye kapandığını duyurmuştu. İran Karayolu Taşımacılık ve Yol Düzenleme Kurumu da 30 Eylül'de IKBY'den veya IKBY'ye yönelik her türlü petrol ürünü taşımacılığının yasaklandığını açıklamıştı.

Öte yandan, sınır bölgesindeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, İran sınır kapılarını kapatmadı, bazı kısıtlamalar getirdi.

İran'la IKBY arasında Pervizhan, Başmak ve Temerçin sınır kapıları bulunuyor.