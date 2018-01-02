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    İran protestolarla ilgili üç ülkeyi suçladı!

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:

    İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani İran'daki protestolarla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarının ABD, Suudi Arabistan ve İngiltere tarafından yönetildiğini öne sürdü.

    İran’da protesto gösterileri ve şiddet devam ederken İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medyada İran'daki son olaylar hakkında yapılan yorumları İran halkına karşı başlatılan “vekalet savaşı” olarak niteledi.

    Al Mayadeen kanalına konuşan Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İran'daki son gelişmeleri değerlendirirken, “İran'daki olaylarla ilgili oluşturulan hashtaglar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan tarafından yönetiliyor” dedi.

    Mehr Haber Ajansına göre, Şemhani, “Sosyal medya ve internet alanında İran'daki son gelişmeler ve olaylar hakkında yapılan kara kampanyalar İran halkına karşı başlatılan vekalet savaşıdır” ifadesini kullandı.

    Ali Şemhani, İran halkının Suudi Arabistan’ın müdahaleci girişimlerine ABD Başkanı Trump’ınkinden daha fazla hassas olduğunu söylediği açıklamaları sırasında Batı’nın İran’la olan “düşmanlığının mantıksız olduğunu” da söyledi.

    Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, İran’daki olayların kısa zamanda sonra ereceğini ve bunun endişe duyulacak bir konu olmadığını savundu.

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