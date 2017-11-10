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    İran muhalifi Lahey'de öldürüldü

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 01:40 | Son Güncelleme:

    İRAN’da, Arap nüfusun yoğunlukta yaşadığı Ahvaz’ın bağımsızlığı için mücadele eden Arap Ahvaz Kurtuluş Hareketi’nin Başkanı Ahmed Mola Nissi, Hollanda’nın Lahey kentinde vurularak öldürüldü.

    Nissi, İran’ın petrol zengini Huzistan eyaletinin merkezi olan Ahvaz’da bağımsız devlet kurmak için çalışmalar yürütüyordu. Nissi, Reuters’a temmuz ayında verdiği röportajda Ahvaz’daki Arap azınlığın yaşam şartlarının düşüklüğünden şikayet etmiş ve temel haklarından mahrum olduklarını iddia etmişti. Nissi, hareketinin “Ahvaz topraklarını ve insanlarını İran işgalinden kurtarmak istediğini” ifade etmişti. Nissi’nin lideri olduğu Arap Ahvaz Kurtuluş Hareketi’nin silahlı kanadı İran’da çeşitli saldırılar düzenlemiş; ocak ayında İran Devrim Muhafızları üyesi 2 kişiyi öldürmüştü.

    Etiketler: suikast , gazetehaberleri
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