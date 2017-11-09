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    İran muhalifi Arap lidere Avrupa'nın ortasında silahlı saldırı

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 18:39 | Son Güncelleme:

    İran'da, Arap nüfusun yoğunlukta yaşadığı Ahvaz'ın bağımsızlığı için mücadele eden Arap Ahvaz Kurtuluş Hareketi'nin Başkanı Ahmed Mola Nissi, Hollanda'nın Lahey kentinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Olay sonrası bölgeden uzaklaşmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

    Nissi, İran'ın petrol zengini Huzistan eyaletinin merkezi olan Ahvaz'da bağımsız bir devlet kurmak için çalışmalar yürütüyordu. 52 yaşındaki Nissi, Reuters'e Temmuz ayında verdiği röportajda Ahvaz'daki Arap azınlığın yaşam şartlarının düşüklüğünden şikayet etmiş ve temel haklarından mahrum olduklarını söylemişti. Nissi, hareketinin "Ahvaz topraklarını ve insanlarını İran işgalinden kurtarmak istediğini" ifade etmişti.

    ÖRGÜTÜN SİLAHLI KANADI VAR

    Nissi'nin lideri olduğu Arap Ahvaz Kurtuluş Hareketi'nin silahlı kanadı, İran'da çeşitli saldırılar düzenlemişti. Örgütün silahlı kanadı, ocak ayında İran Devrim Muhafızları üyesi 2 kişiyi öldürmüştü. 

    İran yönetimi ise ülke içindeki ayrılıkçı grupların finansmanından Suudi Arabistan'ı sorumlu tutuyor. Suudi yönetimi, Tahran'ın suçlamalarını reddediyor.

     

    Etiketler: suikast
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