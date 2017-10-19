İran mesajı: Hassasiyetimiz tamamen aynı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul’da bugün düzenlenecek D-8 zirvesi için Türkiye’ye gelen İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’yi dün Çankaya Köşkü’nde resmi törenle karşıladı. Cihangiri ve Yıldırım, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, toplantıda şunları söyledi:

UMUTSUZ YOLCULUK

“Referandum kararı sonrası Irak, İran ve Türkiye’nin yakın işbirliği ve koordinasyonuyla birlikte çıkmaz bir yol olduğu, umutsuz yolculuk olduğu bir kez daha görülmüştür. Burada yapılmaya çalışılan ne yazık ki bölgede yaşayan Kürt, Arap, Türkmen birçok etnik grupların daha iyi bir gelecek beklentisi değil bölgedeki yöneticilerin kişisel hırsları ve istikbal arayışlarının bir sonucu olduğu net olarak çıkmıştır. Bu şartlar altında bu maceraya sebep olanların bölgede artık var olmaları ve yönetici olarak hayatlarını sürdürmeleri oldukça zor gözükmektedir. Daha fazla bölge insanına eziyet edilmemesi konusunda gerekli adımların da atılmasında fayda vardır.

YAPAY DEVLET OLUŞUMU

Astana süreci ve sonrasında çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması buralardaki gerilimin azaltılması konusunda Irak, İran, Türkiye ve Rusya’nın inisiyatifi ileride Cenevre görüşmelerinin de temelini oluşturacaktır. Türkiye ve İran’ın bölgedeki önceliği ve hassasiyeti, istikrarı bozacak gerek İran’ın gerek Türkiye’nin sınırlarında yapay devlet oluşturma gayretlerine hiçbir şekilde yol açamayacak bir durumun elde edilmesi için birlikte çalışılacaktır. Burada statü değişikliği sadece Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne tehdit olmayacak aynı zamanda İran ve Türkiye’nin de bölgedeki menfaatlerine mahsur teşkil edecektir. Bu bakımdan bölgenin geleceğiyle ilgili hassasiyetimiz İran’ın da Türkiye’nin de tamamen aynıdır

PKK’YA KARŞI YAKIN İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin son 40 yıldır baş ağrısı olan PKK ile daha etkin mücadele gerçekleştirilmesi konusunda İran’ın yakın işbirliğini önemsiyoruz. Artan işbirliğinden de memnuniyet duyuyoruz. Özellikle Irak’ın Körfez Harekâtı’ndan sonra ülkenin tamamını kontrol etmekte zorlanmasından kaynaklanan boşluk, terörün burada gelişmesine sebep oldu. Artık burada otorite boşluğu gittikçe azaldığına göre İran, Türkiye ve Irak müşterek hareket etmek suretiyle bu terör sorununu da gündemden kaldırmak mümkündür. Bu konuda İran’ın her türlü işbirliğine açık olması memnuniyet vericidir.”

CİHANGİRİ: DAHA BÜYÜK KOMPLOLAR OLACAKTIR

İRAN Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ise şöyle konuştu:

“Bütün bu komplolar uluslararası güçler ve İsrail tarafından yapılıyor. Onların bu işte parmakları olduğu çok net. Bu komplonun devamında kesinlikle bölge ülkelerini parçalamak için daha büyük komplolar olacaktır. Bölge ülkelerini parçalamamak için planlama içindeler. Bölge ülkeleri kendi halklarından aldıkları büyük güçle bu komploların hepsini etkisiz hale getirme gücüne sahiptir. Konu, ne Şii-Sünni kavgasıdır ne de kavimler arasındadır. Referandum, ilk yapıldığı andan itibaren başarısız olmuştur. En önemli yapmamız gereken bölgedeki gücümüzü korumaktır. Güçlü bölge olursak ABD, İsrail gibi diğer güçler gelip bölgemizde kriz oluşturamazlar.”