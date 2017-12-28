İran Meclisi’nden ‘Kudüs başkent’ kararı

Katılanların tamamı ‘evet’ oyu verdi. Meclis Başkanı Ali Laricani, “Tasarının ABD Başkanı’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ederek, Filistin halkı ve Müslümanlara darbe vurmak istediği bir dönemde onaylanması önemlidir” dedi.

Öte yandan, İran dini lideri başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs kararını eleştirerek, “Sonuç bildirisinde Kudüs, doğu ve batı diye iki parçaya bölünmüş ve doğu kısmı Filistin’in başkenti olarak tanımlanmış. Bize göre Kudüs’ün tümü Filistin’in başkentidir” dedi.