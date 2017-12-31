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    İran diken üstünde... İlk kez konuştu... Trump'a bu yanıtı verdi

    Hürriyet Haber
    31.12.2017 - 21:03 | Son Güncelleme:

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da yaşanan gösterilerle ilgili açıklamasına cevap verdi. Protestolara Trump'ın açıklama yapma hakkının olmadığını belirten Ruhani "Anayasaya göre halkın eleştiri ve protesto yapma hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

    İran diken üstünde... İlk kez konuştu... Trumpa bu yanıtı verdi

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da hükümetin eleştiri ve protestolara alan açması gerektiğini söyledi.

    Kabine toplantısında konuşan Ruhani, "Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir" dedi ve ekledi:

    "Anayasaya göre halkın eleştiri ve protesto yapma hakkı vardır. Hükümet yasal eleştirilere ve protestolara alan sağlamalı.

    "Ama eleştiri ve protestoların ülkenin ve halkın durumunu iyileştirmesi için çaba harcamalıyız. Hükümet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir.

    "Bazı sorunlarımızı çözmek zaman alıyor ve hükümet ile halk bu sorunları aşmak için el ele vermeli."

    ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarını da değerlendiren Ruhani, "İranlılara terörist diyen bir kişinin İranlılar hakkında açıklama yapma hakkı yok" dedi.

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