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    İran karıştı! Onlarca eylemde 'Ruhani'ye ölüm' sloganı...

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 10:18 | Son Güncelleme:

    İran, 2009 yılından beri en yoğun muhalif gösterilere tanık oluyor. Birçok kentte eşzamanlı olarak ve yüksek fiyatlara karşı düzenlenen gösterilerin bazılarında 'Ruhani'ye ölüm', 'diktatöre ölüm' sloganları atıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Meşed kentinde meydana gelen gösteriler nedeniyle internet ve telefon hattının kesildiği aktarılıyor. Dün başlayan gösterilerin bugün de devam etmesi bekleniyor.

    Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’a yakınlığıyla bilinen sosyal paylaşım sitesinin yayınladığı görüntülerde, Meşhed ve Kaşmer kentlerinde düzenlenen gösterilere çok sayıda kişinin katıldığı görüldü.

    Göstericiler, geçim şartlarını protesto ederek, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti aleyhine sloganlar attı.

    GÖSTERİCİLERE POLİS MÜDAHALESİ

    İranlı öğrenciler ajansı ISNA'ya konuşan Meşhed Merkez Valisi Muhammed Rahim Nuriziyan, izinsiz olarak Şuheda Meydanı'nda toplanan göstericilerin emniyet güçleri tarafından dağıtıldığını, bazılarının gözaltına alındığını söyledi.

    İran karıştı Onlarca eylemde Ruhaniye ölüm sloganı...

    Meşhed Valiliği dün sosyal medya üzerinden ülkedeki "hayat pahalılığı" gerekçesiyle gösteri düzenleneceği duyumu alındığını, fakat resmi izin başvurusunda bulunulmadığı için yapılacak gösterilerin "kanunsuz" olduğunu duyurmuştu.

    "HALKA MAHCUBUZ"

    Öte yandan İran Lideri Ali Hamaney'in Meşhed'deki temsilcisi Cuma İmamı Ahmed Alemelhuda, Sebzivar kentinde yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomi yönetimini eleştirdi.

    Ruhani hükümetine muhalefetiyle bilinen Alemelhuda, "Ekonominin yönetilmesi, refah ve yaşam şartları bakımından sadece bugün değil, 40 yıldan bu yana öyle kötü yönetimler söz konusu oldu ki halka karşı mahcubuz." diye konuştu.

    İŞSİZLİK RAKAMLARI ARTTI

    İran'da işsizlik rakamları yüzde 12.4 seviyesinde bulunuyor. Bu oran bir önceki yılın yüzde 1.4 daha üstünde. 80 milyonluk İran nüfusunda yaklaşık 3.2 milyon kişinin işsiz olduğu belirtiliyor. 

    İran karıştı Onlarca eylemde Ruhaniye ölüm sloganı...

    Etiketler: son dakika , haberler
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