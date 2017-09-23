İran Hürremşehir ile meydan okudu

TAHRAN’da önceki gün Kutsal Savunma Haftası çerçevesinde füzelerin de yer aldığı askeri geçit töreninin ardından İran dün orta menzilli Hürremşehir füzesiyle deneme yaptığını açıkladı. 2 bin km menzilli Hürremşehir füzesinin fırlatılma anı devlet televizyonunda da gösterildi. Testin ne zaman yapıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İran Savunma Bakanı Amir Hatami, “Birileri tehdit diliyle konuşmayı sürdürdükçe, ülkemizin savunma yeteneklerini güçlendirmeye devam edecek, füze geliştirmek için herhangi bir ülkeden izin almayacağız” dedi.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump BM’de yaptığı konuşmada İran’ın nükleer programını ve 2015 yılında İran’la yapılan anlaşmayı eleştirmişti. Trump, nükleer anlaşmayı iptal etmekle tehdit etmişti.