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    İran gösteriler için ABD'li ajanı suçladı!

    Hürriyet Haber
    05.01.2018 - 15:35 | Son Güncelleme:

    İran, ülkede gerçekleşen kapsamlı gösteriler için ABD'li bir CIA ajanını sorumlu olarak gösterdi. İç basında çokça ismi geçen CIA İran Misyonu Başkanı Michael D'Andrea'nın ismi ilk kez üst düzey bir İranlı yetkili tarafından 'eylemlerin sorumlusu' olarak anıldı.

    İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri, ülkede gerçekleşen protesto eylemlerinin sorumlusu ve düzenleyicisi olarak üst düzey bir CIA ajanını gösterdi.

    Muhammed Cafer Montazeri, İran basını tarafından yayınlanan haberlere göre, suçu ABD'ye attı. Montazeri, 28 Aralık'ta başlayan gösterilerin 4 yıldan beri ABD, İsrail ve Suudi Arabistan tarafından planlandığını iddia etti.

    "SUUDİ ARABİSTAN FİNANSE ETTİ"

    İranlı üst düzey isim “Projenin mimarı, CIA’in eski Terörle Mücadele Merkezi  Başkanı olan ve halen teşkilatın İran Misyon Merkezi'nin başında bulunan Michael D’Andrea isimli Amerikalı'dır ve kargaşaya öncülük yapmak üzere ABD, siyonist rejim ve Suudi Arabistan olmak üzere üçlü bir operasyon merkezi kuruldu. Proje, Suudi Arabistan tarafından finanse edildi" dedi.

     

    Etiketler: son dakika , haberler
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