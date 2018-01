İran geriliminden Türk markaları etkilenmedi

İran’da mağazası bulunan markalar şu an için bir endişe duymuyor. Markalar yaşanan olayların çözüme kavuşacağına inanıyor ve İran’la ticarete devam edeceklerinin altını çiziyorlar.

Toplam 41 Türk markası ve 200’ün üzerinde de Türk mağazasının bulunduğu İran’daki markalar şu değerlendirmeyi yaptı:

LC Waikiki: “LC Waikiki’nin İran’da 25 mağazası bulunuyor. Son yaşanan olaylarla birlikte satışlarda biraz düşüşler yaşandığı görülüyor ama dünden itibaren olayların yatışmasıyla birlikte yeniden eski haline döneceğini düşünüyoruz. İran’da mağaza kapatmak ya da operasyonumuzda bir aksama söz konusu değil.”

ÖNEMLİ BİR PAZAR

İran’da 7 mağazası bulunan ve durumu yakından takip ettiklerini söyleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise şöyle konuştu: “İran Orta Doğu’da elbette büyük bir güç. Bizim için de önemli bir pazar. Yurt dışındaki toplam 160 mağazamızın yedisi İran’da yer alıyor. İran’daki eylemler şu an Meşhed ve Urmiye gibi kentlerde. Tahran, Tebriz gibi büyük şehirlere yansıyan bir durum yok. Dolayısıyla gerek mağazalarımız gerekse planlarımız açısından şu an için bir değişiklik söz konusu değil. Durumu yakından izliyoruz. Yaşanan bu olayların uzlaşı içinde çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Gelişmelere göre değerlendirme yapacağız.” İran’da franchising üzerinden bayilik olarak verdikleri mağazaları olduğunu söyleyen AVVA Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik de şunları söyledi: “İran’da toplam 4 mağazamız var, 2 tane daha açılacak. Yani toplamda 3 ay içerisinde toplam 6 mağazamız olacak. Genel olarak çok olumsuz bir geri dönüş yok. Yani herhangi bir provakasyon, saldırı vs gibi hiçbir problem karşı karşıya değiliz. Sadece şöyle bir bilgi alıyoruz, normalde akşam 8’de ya da 9’da kapanan mağazalar protestoların akşam saatlerinde olmasından dolayı 6 buçuk 7 civarında kapanmaları söz konusu oluyor. Ancak böyle bir önlem alıyor oradaki franchising bayilerimiz ama bir marka olarak İran bölgesindeki yatırımlarımızı ve genişlememizi durdurmayı düşünmüyoruz, tam tersine İran’a güveniyoruz ve İran’ın bu sıkıntıları belli bir süre içerisinde aşıp büyüyerek yoluna devam edeceği düşüncesi içerisindeyiz. İşçilere de yansıyan yüzde 15 düşüşün dışında şu an için herhangi önmeli bir şey yok.”

İNTERNET SORUN OLUŞTURUYOR

Mağazalarının İran’ın tebriz şehrinde olduğunu bu nedenle Tebriz’in şu an için sakin olduğunu ve ticari anlamada şu an için bir etkilenme söz konusu olmadığını belirten Tudors Gömlek CEO’su Yaşar Ayaydın ise, “ Tudors Gömlek olarak İran Tebriz’de 2 mağazamızla hizmet veriyoruz. Sadece internet kısıtlamalarından dolayı ticari anlamdan sıkıntılar oluşabiliyor.’’ diye konuştu. İran’da 2 mağazası bulunan ve oradaki satışlara da bakarak değerlendirmede bulunduklarını söyleyen Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem ise şu değerlendirmede bulundu: “ Henüz ciddi anlamda bir şey daha hissetmedik. Daha çok yeni. Sorun yaşarsak, bütün planlarımızı ileri atmayı düşünürüz. Bizim yaptığımız ihracata İran hükümeti yüzde 25 içeride imalat şartı getirdi. Eğer bizim Franchising’miz yüzde 25 imal etmezse onlara bizim markamızı satma şansı vermiyorlar. Böyle sıkıntılar getirdiler ve tarih koydular. Zaten biz bunlarla mücadele ederken bir de bu çıktı başımıza ama şu anda ciddi bir sıkıntı yok. Sadece bu engellerle karşı karşıyayız şimdilik.