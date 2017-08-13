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    İran Genelkurmay Başkanı Türkiye’ye geliyor

    Ekber Karabağ / Tahran, 13 Ağustos (DHA)
    13 Ağustos 2017 - 20:09Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 20:09

    İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Türk mevkitaşı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak üst düzey bir askeri ve siyasi heyet başkanlığında 15 Ağustos Salı günü Türkiye’ye geliyor.

    İran’ın resmi haber ajansı İRNA’nın, Genelkurmay Başkanlığı’na dayandırlan haberine göre, İran heyeti üç gün sürecek Türkiye’deki temasları kapsamında, yüksek düzeyli askeri ve siyasi Türk yetkilerle görüşmelerde bulunacak.

    Haberde, Bakıri’nin Türkiye ziyaretinde, "terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği" konularının başlıca konular olarak ele alınacağı belirtildi.

    İranlı Tümgeneral Bakıri, geçen ay yaptığı bir konuşmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Iraktan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" diye değerlendirmişti.

    Etiketler: Muhammed Bakıri , İran , Hulusi Akar
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