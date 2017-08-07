MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>İran Fransız deviyle imzaları attı! Tarihinin en büyük anlaşması...

İran Fransız deviyle imzaları attı! Tarihinin en büyük anlaşması...

Hürriyet Haber
07 Ağustos 2017 - 13:55Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 13:55

İranlı iki şirket, Fransız otomobil üreticisi Renault ile ülke tarihinin en büyük otomobil anlaşmasına imza attı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre 2018'de başlamak üzere 150 bin araç üretilmesini öngören anlaşma bugün Tahran'da imzalandı.

660-778 milyon dolar değerindeki anlaşma, 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşma ile uluslararası yaptırımların kaldırılması sayesinde gerçekleşti.

Anlaşmanın, söz konusu iki İranlı şirket IDRO ve Negin Grup'ta yaklaşık 3 bin kişilik istihdam sağlaması bekleniyor.

Geçen sene Fransız araba üreticisi PSA Peugeot Citroen de İran Khodro ile, yılda 200 bin araç üretilecek bir tesis açılması konusunda anlaşmıştı.

İran yılda yaklaşık 1 milyon 350 bin araç üretiyor. Yetkililer bu sayının 2025 yılına kadar 3 milyona ulaşmasını hedefliyor.

Etiketler: iran , renault , iran renault
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri