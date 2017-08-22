İran: Eskiye dönmek 5 günümüzü alır

Sputnik'in aktardığına göre, İran Atom Enerjisi Örgütü Başkanı Ali Ekber Salihi, "Eğer kararlılık gösterirsek, en fazla 5 gün içinde Fordo'da (nükleer santral) yüzde 20 oranında zenginleştirmeye başlayabiliriz" dedi.

Salihi şöyle devam etti:

"JCPOA'yı (nükleer anlaşma) başarmak için çok çaba sarf ettiğimizden, elbette böyle bir şeyin olmasını istemeyiz."

RUHANİ DE AÇIKLAMIŞTI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, mecliste düzenlenen 12’nci dönem bakanlarının güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada, “ABD’nin yeni yöneticileri, nükleer anlaşma öncesi yaptırım ve baskı siyasetine dönme niyetinde olurlarsa, biz de, saatler içinde anlaşma öncesi şartlardan daha ileri bir duruma dönmekte tereddüt etmeyiz” dedi.