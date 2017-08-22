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    İran: Eskiye dönmek 5 günümüzü alır

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 12:09Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 12:35

    İran Atom Enerjisi Örgütü, ABD'nin nükleer anlaşmayı bozması durumunda, İran'ın yüksek seviyede uranyum zenginleştirmesine 5 gün içinde devam edebileceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'deki yeni yöneticilerin İran üzerindeki baskıyı artırmaya girişmesi durumundan saatler içinde anlaşmadan geri adım atabileceğini açıklamıştı.

    Sputnik'in aktardığına göre, İran Atom Enerjisi Örgütü Başkanı Ali Ekber Salihi, "Eğer kararlılık gösterirsek, en fazla 5 gün içinde Fordo'da (nükleer santral) yüzde 20 oranında zenginleştirmeye başlayabiliriz" dedi.

    Salihi şöyle devam etti:

    "JCPOA'yı (nükleer anlaşma) başarmak için çok çaba sarf ettiğimizden, elbette böyle bir şeyin olmasını istemeyiz."

    RUHANİ DE AÇIKLAMIŞTI 

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, mecliste düzenlenen 12’nci dönem bakanlarının güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada, “ABD’nin yeni yöneticileri, nükleer anlaşma öncesi yaptırım ve baskı siyasetine dönme niyetinde olurlarsa, biz de, saatler içinde anlaşma öncesi şartlardan daha ileri bir duruma dönmekte tereddüt etmeyiz” dedi.

    Etiketler: iran , ABD , nükleer anlaşma
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