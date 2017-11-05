İran: Esad’ın ordusu Rakka’ya gidecek

SURİYE ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ, son aylarda büyük çapta toprak kayıpları yaşarken, Fırat’ın doğusunda yeni bir çatışma alanının doğacağının işaretleri giderek görünür olmaya başladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki Rakka ve Fırat’ın doğusundaki bölgelere Suriye ordusunun bir operasyon yapabileceği yönünde en net açıklama önceki gün İran’dan geldi.

SDG’NİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

İran’ın en güçlü adamı olan dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayati, “Yakın gelecekte Suriye’de ve Fırat’ın doğusunda hükümet ve halk güçlerinin ilerlemesine ve Rakka’nın kurtarılmasına şahit olacağız” dedi. Velayati, ABD’yi de güçlerini Fırat’ın doğusuna yerleştirerek Suriye’yi bölmeye çalışmakla suçladı. Velayati’nin sözlerinin hedefinde ismini anmasa da SDG vardı. Geçtiğimiz hafta da Suriye yönetimi, Rakka’yı kendi kontrolüne geçene kadar ‘işgal altında’ olarak gördüğünü açıklamıştı. SDG ise Rakka’da oluşturulan kent konseyi ile yerel halkın yönetimi kurulduğunu kaydediyor. SDG, kent yönetimine karışmadıklarını belirtirken, kendilerinin kenti ‘tüm dış tehditlere karşı koruduğunu’ ifade ediyor. SDG güçleri, Suriye’nin güneydoğusundaki petrol alanlarında da ilerleyişini sürdürüyor.

HAŞDİ ŞABİ IRAK’TAN SURİYE’YE GEÇTİ

İran’ın Rakka ve Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarına yönelik harekât açıklamasının üzerine Irak ordusuyla birlikte hareket eden ve İran’ın desteklediği Şii milisler Haşdi Şabi’nin de Irak’tan Suriye tarafına geçtiği ifade edildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Haşdi Şabi savaşçılarının, DEAŞ’ın Suriye’de elinde tuttuğu son kentsel yerleşim olan Ebu Kemal’e yönelik saldırı için Suriye tarafına geçtiğini ve Suriye ordusuyla bir araya geldiğini aktardı. Bu, Haşdi Şabi milislerinin DEAŞ’a karşı savaşın başından beri Irak’tan Suriye’ye ilk geçişleri oldu.

BİLGİ NOTU

YÜZDE 96 TOPRAK KAYBETTİ

DEAŞ, son kayıplarla birlikte Suriye ve Irak’taki topraklarının yüzde 96’dan fazlasını kaybetti. Cuma günü Suriye güçleri, Deyrizor’u DEAŞ’tan tamamen temizlemişti. Irak ordusu da Suriye sınırındaki El Kaim kasabasını DEAŞ’tan geri almıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Ebu Kemal’deki bombardımanıyla ilgili görüntüler yayınladı.

DEAŞ BÖYLE KÜÇÜLDÜ

IRAK TARAFI

ÇÖKÜŞ MUSUL’LA BAŞLADI

10 Temmuz’da Irak ordusu, Musul vilayetini DEAŞ’tan tamamen arındırdığını açıkladı. Musul’u kaybeden DEAŞ’ın elinde tuttuğu birçok noktayla bağlantısı kesildi. Musul, DEAŞ yönetiminin toplantılar yaptığı bir merkezdi. Ayrıca, Musul’da DEAŞ, silah, patlayıcı üretimi ve bombalı araçlar yapıyordu.

TELAFER KOLAY OLDU

Musul’dan sonra Telafer’e yönelen Irak ve Kürt güçleri, kenti kısa sürede aldı. Telafer’in göreceli olarak kolay geri alınması DEAŞ’ın askeri gücünün ciddi şekilde azaldığını gösterdi.

HAVİCE 20 GÜNDE ALINDI

Kerkük’ün petrol zengini kenti Havice’nin alınması için işbirliği yapan Irak ve Kürt güçleri 20 günde operasyonu tamamladı. Yüzlerce DEAŞ savaşçısı teslim oldu.

SINIR GEÇİŞİ EL KAİM

Irak ordusu, ülkenin merkezindeki bölgelerden DEAŞ’ı temizledikten sonra doğudaki Suriye sınırına yöneldi. DEAŞ’ın elinde bulunan sınır kenti El Kaim önceki gün itibarıyla Irak hükümetinin kontrolüne geçti.

SURİYE TARAFI

ESAD MAYADİN’İ GERİ ALDI

Suriye ordusu ve müttefikleri, 14 Ekim’de Mayadin’i DEAŞ’tan aldı. Bu, Suriye ile Irak arasında bir koridor kurulmasını sağlayacağı gerekçesiyle ABD’yi tedirgin etti.

RAKKA’YI SDG ALDI

DEAŞ’ın Suriye’deki başkenti konumundaki Rakka’yı ABD’nin destek verdiği SDG kontrolüne aldı. 4 ay süren operasyon sonunda 17 Ekim’de SDG, kente tamamen hakim oldu.

DEYRİZOR KUŞATMASI

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’un çevresinde 3 yıl boyunca DEAŞ kuşatması vardı. Geçtiğimiz ay kuşatmayı kıran Suriye ordusu, önceki gün de kenti tamamen ele geçirdiğini bildirdi.