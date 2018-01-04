İran Devrim Muhafızları: Fitne bitti, isyancılar yenildi

Muhammed Ali Caferi, "Bugünün (İran takviminde 1396'yı, yani bu yılı kastederek) 96 isyanının sonu olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre düşmanlarını hazırlıklı olmaları ve halkın "uyanık" davranması sayesinde yenilgiye uğrattıklarını belirten Caferi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanların her birinde en fazla 1500 insan vardı ve ülke çapında da fitnecilerin sayısı 15 bini aşmadı."

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla aradığı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise protestoların birkaç gün içinde bitmesini umduğunu söylemişti.

BM: Hükümetin müdahalesi orantılı olmalı

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin protestolar sırasında onlarca kişinin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin rahatsızlık duyduklarını belirtti.

El Hüseyin, güvenlik güçlerinin protestolara orantılı bir şekilde müdahele etmesi gerektiğini vurguladı.

BM yetkilis ayrıca yaşananlara yönelik yönelik kapsamlı ve bağımsız soruşturmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Rejim yanlıları sokakta

İran'ın farklı kentlerinde düzenlenen rejim karşıtı protestolar birinci haftasını bitirirken, Çarşamba günü düzenlenen rejim yanlısı gösterilerde İran bayrakları, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in resimleri ve "İsyancılara ölüm" yazılı dövizler taşındı.

Protestolarda "Liderimiz, biz hazırız" ve "Damarlarımızdaki kanı liderimize sunuyoruz" sloganları da atıldı.

Gösteriler, İran Devlet Televizyonu tarafından yayımlandı.

Gece boyunca rejim karşıtı protestolarda ise azalma olduğu gözlendi.

İşsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğu protesto etmek için 28 Aralık'ta başlayan protestolarda şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, rejim karşıtı protestoları destekleyen Twitter mesajlarında İran hükümetinin protestolar karşısındaki tutumuna tepki göstermişti. ABD ayrıca BM Güvenlik Konseyi'ni İran gündemiyle acil toplantıya çağırmıştı.