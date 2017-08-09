İran Cumhurbaşkanı Ruhani, gelen tepkiler üzerine iki kadını yardımcılığına atadı

İran'ın reformcu olarak adlandırılan kanadı, Ruhani'nin kabinesinde kadınlara yer vermemesini muhafazakâr otoritelere boyun eğdiğinin bir göstergesi olarak nitelendiriyor.

Ruhani'nin destekçileri için kabinede bir kadın bakanın yer alması büyük önem taşıyordu. İran devriminin 1979 yılında gerçekleşmesinden beri sadece bir kadın kabinede yer almayı başardı.

Sadece eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad döneminde, 2009-2013 yılları arasında Marzieh Dastjerdi sağlık bakanı olarak görev aldı.

Ruhani'nin kabinesine aynı zamanda Sünni üyeleri içermediği eleştirisi de getiriliyor. Büyük çoğunluğu Şiilerin oluşturduğu İran'da nüfusun yüzde 10'u Sünni.

KADINLARA DAHA ÇOK ROL VERİLMESİNİ SAVUNUYORDU

İran'da 12 adet olan cumhurbaşkanı yardımcılığı pozisyonu, cumhurbaşkanlığı içindeki kuruluşları yönetmekle sorumlu. Masumeh Ebtekar, aile ve kadın ilişkilerinden sorumlu, Laya Joneydi yasal işlerden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı, Shahindokht Mowlaverdi ise insan hakları müsteşarı olarak atandı.

Mowlaverdi, kabinenin sadece erkeklerden oluşmasını İran'ın yerinde saymasına bir işaret addederek eleştirmişti.

Kabinenin parlamento tarafından onaylanması gerekiyor; kilit pozisyonlara İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla isimler yerleştirildiği için kabinenin kabul edilmesi bekleniyor.

İran'da Mayıs ayında yapılan seçimlerde oyların yüzde 57'sini alan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Ruhani Şubat ayında gerçekleşen bir konferansta ise kadınlara politikada ve sosyal hayatta daha çok rol verilmesi gerektiğini savunmuştu.