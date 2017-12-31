İran yasakladı! Kendini bu haritayla savundu...

İran yetkilileri, ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestoların devam etmesi halinde, protestocuların "demir yumrukla" karşılaşacakları ve "yaptıklarının bedelini ödeyecekleri" uyarısı yaptı.

İRAN HARİTA İLE KENDİNİ SAVUNDU

İran yarı resmi haber ajansı Tesnim, konuya ilişkin bir harita yayınladı. Haritada, protestocuların yaygın olarak kullandığı bir hashtagin yüzde 27'sinin Suudi Arabistan'dan, yüzde 26'sının İran'dan, yüzde 7'sinin İngiltere'den, yüzde 5'inin Fransa'dan, yüzde 5'inin Almanya'dan, yüzde 4'ünün BAE'den ve gerisinin de Kanada, İsrail, Polonya, Avustralya, İsviçre, Hollanda, İsveçre ve diğer ülkelerden atıldığı iddia ediliyor. Tweetlerin yüzde 74 oranında kullanıcılar tarafından atıldığını aktaran ajans, Riyad ve Mekke'nin tweetlerin yüzde 14'ünün atıldığı şehirler olduğunu ifade etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran genelinde üç gün önce başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddeti artmaya devam ediyor. Şimdiye kadar protestolar sırasında iki kişi yaşamını yitirirken yetkililer polis güçlerinin ateş açmadığını söyledi ve gerçekleşen ölümlerden Suudi'leri ve dış güçleri sorumlu tuttu.

Hürremabad, Zencan ve Ahvaz kentlerindeki protestolar sırasında eylemciler ülkenin dini lideri Ayatollah Ali Hamaney’in görevden alınması veya öldürülmesi için slogan atarken, Ali Khamenei rejimine bağlı olarak çalışan İran Devrim Muhafızları Tuğgenerali Esmail Kowsari yerel basına yaptığı açıklamasında, "Eğer protestocular yüksek fiyatlar yüzünden sokaklara dökülüyorsa, şiddet eğilimli sloganlar atmamalı ve kamu malına zarar vermemeli" dedi.

İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani Fazli protestocuları verdikleri zararlar konusunda uyardı ve "Kamu malına zarar verenler, düzeni bozanlar ve yasaları çiğneyenler davranışlarından sorumlu tutulacak ve yaptıklarının bedelini ödeyecek. Şiddet, korku ve terör eylemlerini yaymak yanıtsız kalamaz" dedi.

EKONOMİK GİDİŞAT BELİRLEYİCİ

AA'nın konuştuğu İranlı gazeteci ve siyaset uzmanı Abbas Abdi, ülkede "ekonomi gidişatına itiraz" ekseninde gelişen halk gösterilerinin kısa sürede siyasi mecralara çekildiğini söyledi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdi, son günlerdeki gösterilere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Gösterilere "batık finans şirketleri"nin yol açtığını belirten Abdi, "Yatırdıkları paraya karşılık yüksek kâr payı alanlar, hükümet ve merkez bankasının hiçbir güvencesi olmamasına rağmen, zarara uğrayınca yatırımlarını geri talep etmeye başladı." dedi.

Abdi, söz konusu batık finans şirketlerinin çoğunluğunun Horasan eyaletinde bulunması nedeniyle gösterilerin buranın merkezi olan Meşhed kentinde başladığına dikkati çekti.

Mahmud Ahmedinejad hükümeti döneminde ekonomi alanında yapılan hataların da gösterilere zemin hazırladığını kaydeden Abdi, "Elbette yaşananlar, yalnızca bu maceranın başlangıcı. Bunun dışında, alt tabakadan birçok kişi de seslerini duyurmak için böyle bir ortamı bekliyordu." diye konuştu.

Abdi, bahsi geçen ekonomik nedenlerin, son günlerde yaşanan olayların tek sebebi olamayacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgiye uğrayan kesimin, bu gösterilerin ortaya çıkmasına sevindiği açıkça hissediliyor. Ancak, bu kesimin göz ardı ettiği asıl olay, İran'daki ekonomi sorununun hızla amacından saparak, başta siyasi olmak üzere başka mecralara çekiliyor olması."

İran'daki gösterilerin bölgeye etkisine de değinen Abdi, "İran'la iyi ilişkilere sahip olmayan ülkelerin bu durumdan hoşnut olmaları gayet doğal. Aynı şekilde, İran da o ülkelerde yaşanan benzer olaylara sevinir. Buna karşın, İran'ın, bölgede istikrarsızlığa yol açacağı için Türkiye'deki başarısız darbe girişimine sevinmediği örneğinde olduğu gibi, bölge istikrarının bozulmasını istemeyen ülkeler de elbette bu olayların yaşanmasından mutluluk duymazlar." değerlendirmesinde bulundu.