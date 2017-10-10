İran: Bölünmeye boyun eğmeyeceğiz

Erbil merkezli Rudaw'ın haberine göre, Laricani yaptığı açıklama, “İran İslam Cumhuriyeti’nin bu konudaki siyaseti nettir. En başından beri her türlü bölünmeye karşı olduğumuzu bildirdik” dedi.

Laricani, “Kürt Bölgesi yetkilileri, komşu ülkelerin tavrının ciddi olduğunu ve bu konuda boyun eğmeyeceğimizi bilmeli” ifadesinde bulundu.

Referandumu, “büyük devletlerin, özellikle de İsrail’in bölgeye attığı yeni ateş olarak” tanımlayan Laricani, “Amaç İslami hükümetleri zayıflatmak ve Müslümanlara karşı uzun soluklu bir savaş çıkarmak” iddiasında bulundu.

İran, referandumun yapılmasına tepki göstererek Bağdat’ın hava sahasını kapatma kararına destek vermişti. Daha sonra da Kürt Bölgesi’ne yönelik akaryakıt aktarım yolunu kapatmıştı.