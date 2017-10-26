İran: Bölgede egemenlik kurma niyetinde değiliz

Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İran’da temaslarda bulunan İbadi, Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

Görüşmede Ruhani," İran bölgede egemenlik kurma niyetinde olmadığı gibi, bölgedeki güvenliğin en büyük destekçisi ve terörle mücadelenin ön safında yer almaktadır. Bugün, bölge ülkeleri arasında anlaşmazlık ve gerginliğin sürmesi için hiç bir neden görmüyoruz" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) düzenlediği referanduma değinen Ruhani, "Irak’ın toprak bütünlüğüne zarar veren terör ve bölücü yaklaşımlarla mücadele devam etmeli. Tahran, Bağdat merkezi yönetiminin güçlenmesinden yanadır. İran, Irak’ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor" diye konuştu.

Ruhani, Bağdat yönetiminin IKBY’deki sorunu bölge insanlarının haklarını dikkate alarak gerginlikten uzak şekilde çözmeye çalışmasının önemli bir yaklaşım olduğunu kaydetti.