İran: ABD'nin komutanlığına sızdık, ifşa edeceğiz

Hacızade, "Yakın gelecekte büyük olasılıkla ABD'nin Irak ve Suriye'de ne tür girişimlerde bulunduğuna dair bazı senetleri ifşa edebiliriz. Zira biz geride bıraktığımız tüm bu yıllarda ABD'nin merkezi komutanlığına sızarak neler yaptıklarıyla nereleri izleyip nereleri vurduklarının yanında terör örgütü DEAŞ'i nasıl desteklediklerini de görüyorduk" diye konuştu.

"DEVRİM MUHAFIZLARI BÖLGENİN BİRİNCİ GÜCÜ" İDDİASI

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’de yer alan habere göre; Hacızade; Devrim Muhafızlarının imkân ve askeri malzemelerine yönelik yaptığı açıklamada “Bugün öyle bir zamandayız ki düşman hücum etmekte ve bizi kırmızı çizgileri olarak göstermektedir ve bizim ortadan kalkmamızla tüm sorunlarının hallolacağını söylemektedir bu Devrim Muhafızlarının gücünün delilidir” dedi.

Hacızade İran Devrim Muhafızları’nın sahip olduğu tüm kabiliyetlerinin basına aktarılmadığını ancak Amerika ve İsrail’in güçlerini çok iyi bildiğini ileri sürerek, “Devrim Muhafızları'nın bölgenin birinci gücü olduğundan dolayı düşmanlar bizim ile şaka yapamayacaklarını çok iyi biliyorlar ve dünyanın birçok ordusu teröristlerle mücadele için bölgeye sevk edildi ancak hiçbirisi başarıya ulaşamadı.” diye konuştu.