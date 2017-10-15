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    Irak'tan son dakika Kerkük ve PKK açıklaması! 'Bu, savaş ilanıdır'

    Hürriyet Haber
    15.10.2017 - 19:07 | Son Güncelleme:

    Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Kerkük'e terör örgütü PKK'lıları getirdiğini açıklayarak, bunun bir savaş ilanı olduğunu duyurdu. Irak'ın bu açıklamasının ardından IKBY'den yanıt geldi, "Kerkük'te PKK'lı yok, suçlamalar asılsız" denildi.

    SON DAKİKA:  Reuters haber ajansının aktardığına göre, Irak hükümeti Kürt Yönetimini terör örgütü PKK üyelerini Kerkük'e getirmekle suçlayarak, bu durumun bir savaş ilanı olduğunu söyledi. 

    Bağdat'ın açıklamalarının ardından IKBY'den yanıt geldi, "Kerkük'te PKK'lı yok, suçlamalar asılsız" denildi. 

    SINIR KAPISI BİLMECESİ

    Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı, hükümetin talebi üzerine, İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sınır kapılarını kapattığını duyurdu.

    Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub yaptığı yazılı açıklamada, "İran, merkezi yönetimin talebi üzerine IKBY ile sınır kapılarını kapattı." ifadelerini kullandı.
    Mahcub, hükümetin bu talebinin, IKBY'nin gayrimeşru referandumundan dolayı, ülkenin birliği ve egemenliğini korumak, ülkedeki sınır kapılarıyla havalimanlarının kontrolünü sağlamak konusunda attığı adımların devamı olduğunu bildirdi.

    İRAN YALANLAMIŞTI
     
    Pervizhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik bugün yaptığı açıklamada, İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını belirtirken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, IKBY ile olan sınır kapılarının kapanmadığını açıklamıştı.

    Ayrıntılar geliyor..

    Etiketler: son dakika
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