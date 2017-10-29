Irak'tan orduya Kerkük talimatı

Doğu Dicle Operasyonlar Komutanı Fadıl Umran yaptığı açıklamada, "Federal hükümet, kentteki tüm güvenlik teşkilatlarını denetleyecek ve güvenlikten sorumlu olacak Kerkük Operasyon Komutanlığının kurulması için Irak ordusuna talimat verdi." ifadesini kullandı.

Umran, Kerkük'ün, devriye araçlarının konuşlandırılmasını ve petrol sahaları, stratejik tesisler, resmi kurumlarla kentin giriş çıkışlarının korunmasını içeren bir güvenlik planına tabi olacağını bildirdi.

Irak ordusu ülkenin güney, kuzey ve batısındaki 15 ilde güvenliği 10 operasyon komutanlığıyla sağlıyor. Irak ordusu, federal polis ve onlara destek veren Haşdi Şabi'den meydana gelen ortak güçler, 16 Ekim tarihinde Peşmerge'nin 2014'ten bu yana elinde tuttuğu Kerkük başta olmak üzere diğer tartışmalı bölgelere operasyon düzenleyerek burada tekrar kontrolü sağlamıştı.