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    Irak’tan Kerkük’e asker kararı

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 23:48 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 23:48

    REFERANDUMU yasadışı ilan eden Irak Meclisi, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde askeri güç bulundurma kararı aldı.

    Meclis Başkanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamada, “Meclis, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde vatandaşların güvenliğini korumak için hükümetin askeri güç bulundurması gerektiği kararı aldı” denildi. Meclis, Kerkük petrollerinin merkezi yönetime teslim edilmesi ve referandumda oy kullanan memurların görevden uzaklaştırılması için de harekete geçti. Meclisin ayrıca, IKBY denetimindeki tüm sınır kapılarının kapatılmasına karar verdiği de kaydedildi. AFP’nin haberine göre Şii ağırlıklı milis gücü Haşdi Şabi bünyesindeki Bedr Tugayları’nın lideri Karim al-Nuri, “Bir sonraki hedefimiz silahlı çetelerin işgali altındaki Kerkük ve diğer ihtilaflı alanlar” dedi. 

    Irak’taki merkezi hükümet de, IKBY ve bazı Kürt yetkililerin petrol gelirlerinin incelenmesi yönünde talimat verdi. 

    Irak Başbakanı Haydar el İbadi, dün güvenlik güçlerine referandumun yapıldığı bölgelerde ‘tehdit edilen ve baskı yapılan Irak vatandaşlarını koruma’ emri verdi. İbadi’nin talimatı Başbakanlık Ofisi’nden duyuruldu.

    IRAK’IN BİRLİĞİNE SAVAŞ
    Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el Maliki, referandumu “Irak halkının birliğine karşı savaş” olarak nitelendirdi. Şii lider Mukteda es-Sadr da, referandum için “Irak hükümeti ve halkına karşı meydan okuma” dedi.

    Etiketler: Irak , İbadi , gazetehaberleri
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