Irak'tan İran ve Türkiye'ye 'IKBY' notası

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İran'dan "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile olan sınır kapılarını kapatması ve tüm ticari faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iki hafta önce Türkiye ve İran'ın Bağdat'taki büyükelçiliklerine 'federal hükümet teslim alana kadar (IKBY ile olan) tüm sınırlarını kapatımaları' için resmi nota verildi." denildi.

Açıklamada ayrıca IKBY ile başta petrol satışı olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin durdurulması ve bunların sadece Bağdat hükümetiyle yapılmasının istendiği aktarıldı.

Irak hükümetinin söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi için Türkiye ve İran ile işbirliği içerisinde olduğu da ifade edildi.