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    Irak'tan IKBY'ye karşı cep telefonu hamlesi

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 14:09 | Son Güncelleme:

    Irak'ta merkezi hükümet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) faaliyet gösteren GSM operatörlerini kontrol altına almak için harekete geçti.

    Hükümetten yapılan açıklamada, GSM operatörlerinin federal hükümetin kontrolünde olması ve merkezlerinin Bağdat'a taşınması gerektiği belirtildi.

    BBC Türkçe'nin haberine göre karar, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alındı. Bağdat yönetimi hangi operatörlerin karardan etkileneceğini açıklamadı.

    Ancak kararın Erbil merkezli Korek ve Süleymaniye merkezli Asiacell şirketlerini hedeflediği sanılıyor. Irak'taki diğer GSM operatörü ise Bağdat merkezli Zain.

    IRAK, TÜRKİYE VE İRAN'DAN SERT TEPKİ

    IKBY'de 25 Eylül'de yapılan ve Irak'ın yanı sıra Türkiye ve İran'ın da büyük tepkisini çeken referandumda bağımsızlığa yüzde 92,7 oyla destek verilmişti.

    Referanduma katılım oranı ise yüzde 72,61 olmuştu. Irak referandumun "yasa dışı" olduğunu vurguluyor. Bağdat yönetimi referandum sonrası IKBY'yi tecrit etmeye yönelik bazı kararlar almıştı. Alınan kararlar arasında IKBY'ye doğrudan uluslararası uçuşların yasaklanması da vardı.

    Etiketler: ıkby , ırak , GSM
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