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    Irak'tan flaş Haşdi Şabi açıklaması

    AA
    05 Ağustos 2017 - 14:20Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 14:23

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin devletin kontrolünde olduğunu belirterek, lağvedilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

    İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Devlet ve Şii mercinin kontrolünde olan Haşdi Şabi, Irak için var ve lağvedilmeyecek." dedi.

    "Irak'ın bazı bölgelerinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasından sonraki aşamada ise birlik olacak" diyen İbadi, Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Telafer ilçesinin örgütten kurtarılması operasyonuna da değindi.

    Başbakan İbadi, "Telafer'in kurtarılması için tüm hazırlıkları tamamladık. İlçenin kurtarılması operasyonuna tüm güçlerin katılması ısrarı var." ifadelerini kullandı.

    Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, dün yaptığı açıklamada, "Silah, sadece devletin elinde ve başbakanın kontrolünde olmalıdır" diyerek İbadi'den, Haşdi Şabi de dahil tüm gruplardan silahları çekmesini istemişti.

    Şii lider Sadr'ın Haşdi Şabi ve diğer milis gruplara karşı bu çıkışının, geçen hafta Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından gelmesi dikkati çekmişti.
    Mecliste 34 sandalyesi bulunan Sadr Hareketi'nin, DEAŞ'a karşı savaşan Seraya es-Selam adlı milis gücüne de sahip olduğu biliniyor.

    Etiketler: Haşdi Şabi , ırak , telafer
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