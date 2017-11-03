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    Irak’tan Erbil’e sınır ültimatomu

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 00:08 | Son Güncelleme:

    IRAK hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni Türkiye, İran ve Suriye ile sınır kapılarının merkezi hükümete devrini geciktirmekle suçladı ve Kürt bölgesine karşı yeniden askeri harekata geçebileceğini bildirdi. Operasyonlara 16 Ekim’de ara verilirken Başbakan Haydar el İbadi, ateşkesin, Irak askerlerinin tartışmalı bölgelerde ve sınır kapılarında hiçbir engelle karşılaşmadan denetimi alabilmeleri için yapıldığını söyledi. IKBY’nin ise Irak’a Bağdat gözetiminde sınırdaki faaliyetleri birlikte yürütme teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

    Öte yandan Irak, Kürt bölgesinin kendi adına yaptığı petrol ihracatını durdurmasını ve satış faaliyetlerini Irak’ın resmi petrol satış kurumu SOMO’ya devretmesini istedi. SOMO Genel Müdürü Alaa al Yasiri, Kürt bölgesinden boru hattıyla Ceyhan’a gelen petrolü SOMO’nun satması için Türkiye’nin rızasının arandığını ve bu konuda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

    Irak’tan Erbil’e sınır ültimatomu2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi pazartesi günü Irak’ın İbrahim Halil sınır kapısında törene katılmıştı.

    Etiketler: IKBY , gazetehaberleri
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