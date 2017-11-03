Irak’tan Erbil’e sınır ültimatomu

Öte yandan Irak, Kürt bölgesinin kendi adına yaptığı petrol ihracatını durdurmasını ve satış faaliyetlerini Irak’ın resmi petrol satış kurumu SOMO’ya devretmesini istedi. SOMO Genel Müdürü Alaa al Yasiri, Kürt bölgesinden boru hattıyla Ceyhan’a gelen petrolü SOMO’nun satması için Türkiye’nin rızasının arandığını ve bu konuda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi pazartesi günü Irak’ın İbrahim Halil sınır kapısında törene katılmıştı.