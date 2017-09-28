Irak’tan Erbil’e: ‘Savaş mı istiyorsunuz’

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de düzenlediği bağımsızlık referandumu sonrası Bağdat ve Erbil arasındaki gerilim yükseliyor. Irak Başbakanı Haydar el İbadi’den bağımsızlık referandumuna karşı dün yeni açıklamalar geldi. Erbil merkezli Rudaw’ın haberine göre; Iraklı Kürt partilerin boykot ettiği oturuma 184 milletvekili katıldı. Başbakan İbadi dün meclisin referandumdan dolayı düzenlediği olağanüstü oturumda yaptığı konuşmada, “Kürt liderlere söylüyorum, bize savaş isteyip istemediğinizi söyleyin” dedi. “Bağdat ile IKBY arasındaki ilişki anayasa çerçevesinde belirlenmiştir. Referandum, ortaklık anlayışıyla ilgili dengeyi değiştirdi. Referandum sonucuyla ilgili asla diyaloğa girmeyeceğiz” diyen İbadi, “Tüm önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır. Kürt vatandaşlarımız kadar Türkmen ve Hıristiyan vatandaşlarımızın da güvenliğini sağlayacağız. Herhangi bir Kürt vatandaşımıza yapılan saldırıyı tarafımıza yapılmış addedeceğiz” şeklinde konuştu. İbadi, “Referandumun riskli yansımaları olacağı uyarısında bulunduk. Havalimanlarının teslimi için son tarih cuma günüdür” diye ekledi.

ORDUYA ‘KERKÜK’ ÇAĞRISI

Irak lideri dün ayrıca orduya Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerde denetimi sağlaması çağrısında bulundu. Başbakan İbadi, “Meclisin çıkardığı karar doğrultusunda Kerkük ve tartışmalı bölgelerde merkezi yönetime bağlı güçlerin kontrol sağlamasını talep ediyorum” dedi. İbadi, IKBY güçlerinin tartışmalı bölgelerden çekilip, denetimi merkezi yönetim güçlerine teslim etmesini istedi. “Sınırları devralmamız için Suriye, İran ve Türkiye ile birlikte adımlara başladık” diyen İbadi, “2003 sonrası ve DEAŞ saldırılarından sonra Kürdistan bölgesinin kontrolü sağladığı bütün bölgelerde anayasayı uygulayacağız” diye konuştu.

TÜRKMEN KORUMA GÜCÜ

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erşat Salihi dün, önceki gece Kerkük’te roketatarlı saldırıya uğrayan ITC bünyesindeki Türkmen Esnaflar Birliği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Salihi, “Kerkük polisinin kent güvenliğini sağlamakta yetersiz kalmasından dolayı Türkmen mahalleleri ve ITC bürolarının hemen her gün saldırılara maruz kaldığını” söyledi. Salihi, “Türkmen mahalleleri ve ITC bürolarının korunması için Türkmen Koruma Birlikleri oluşturulacak” dedi.

IKBY: YÜZDE 92.73 ‘EVET’ ÇIKTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) düzenlediği referandumda yaklaşık yüzde 93 ‘Evet’ oyu çıktığını duyurdu.

HAVALİMANI RESTLEŞMESİ

Bağdat yönetiminin önceki akşam IKBY’deki havalimanları ve sınır kapılarının kontrolünü üç gün içinde merkezi hükümete devretmesi yönündeki ültimatomuna Erbil’den olumsuz yanıt geldi. IKBY Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bavemurad, Bağdat’ın talebini kabul etmediklerini belirterek, aksi durumda birçok vatandaşın olumsuz etkileneceğini söyledi. Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının, IKBY’ye ait olduğunu belirten Bavemurad, kararı doğru da bulmadıklarını ifade etti. Bağımsızlık referandumu nedeniyle halkın cezalandırılmak istendiğini savunan Bavemurad, böylesi bir durumdan kimsenin netice alamayacağını, havalimanlarının siyasi meselelere karıştırılmaması gerektiğini de kaydetti. Bunun üzerine Irak Sivil Havacılık Kurumu, yabancı şirketlerin IKBY’ye yönelik uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya almasını istedi. Belamurad daha sonra yaptığı açıklamada ise yasak kararını anlamak için Bağdat yönetimiyle görüşmeye hazır olduklarını ve söz konusu havalimanlarına Irak Havacılık Dairesi’den 5 ya da 6 yetkilinin yerleştirilmesine açık olduklarını söyledi.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN UÇUŞLARI DURUYOR

Bağdat’tan gelen çağrı sonrasında bir dizi havayolu şirketi Erbil ve Süleymaniye’ye uçuşları askıya aldığını duyurdu. Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu resmi sitesinden yapılan açıklamada, THY, Pegasus ve AtlasGlobal’in 28 Eylül cuma günü yerel saatle 18.00’den itibaren Erbil ve Süleymaniye’ye yapılmakta olan seferlerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağı belirtildi. FlyDubai ve Ürdün Kraliyet Havayolları da bölgeye tüm uçuşları askıya aldı.

ABD’DEN ‘TEHDİT GİBİ GELİYOR’ YANITI

Irak’ta bu gelişmeler olurken, IKBY’nin tek taraflı referandumuna yönelik uluslararası tepkiler de sürüyor. ABD ve Rusya’dan yeni açıklamalar geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında IKBY’deki referandumla ilgili kendisine yöneltilen, “Siz yapıcı diyalog görmek istediğinizi söylüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY sınırını kapatmak ve petrol ihracatını durdurmaktan söz ediyor. ‘Muslukları kapattığımızda, gelirleri kaybolacak yiyecek bulamayacaklar diyor’ sizce bu yapıcı diyalog mu” sorusunu, “Bence bu kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından bir tehdit gibi geliyor. Ama onun söyledikleri hakkında yorum yapmayacağım” diye yanıtladı. Nauert, Washington yönetiminin IKBY’deki referandumu desteklemediğini de yineledi. Öte yandan, Demokratların Senato’daki lideri Chuck Schumer, Trump yönetimini Kürdistan bölgesinin bağımsızlığını tanımaya çağırdı.

YILDIRIM İBADİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüştü. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider arasındaki telefon görüşmesinde, Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular gündeme geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılan referandum bağlamındaki gelişmeler ele alındı.