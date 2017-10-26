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    Irak’tan Erbil’e ret... 'Dondurmayın iptal edin'

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 22:54 | Son Güncelleme:

    IKBY’nin referandumu ‘dondurma’ önerisi Bağdat’tan kabul görmedi. Irak yönetimi, referandumun sonuçlarının tamamen iptalinde diretti. Öte yandan, IKBY Irak ordusunun Türkiye sınırındaki bölgelere saldırı başlattığını iddia etti. Irak’tan konuyla ilgili resmi açıklama gelmezken, Şii milisler peşmergenin kendilerine ve Irak güçlerine ateş açtığını ileri sürdü.

    IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Bağdat yönetimiyle müzakere masasına oturmak için attığı bağımsızlık referandumunun ‘dondurulması’ önerisi reddedildi. Irak hükümeti, müzakerelere başlamak için ‘referandumun sonuçlarının iptalini’ şart koşuyordu. Irak Başbakanı Haydar İbadi, dün İran’a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada “Referandumun iptali ve anayasaya saygı gösterilmesi dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz” dedi.

    Irak’tan Erbil’e ret... Dondurmayın iptal edin

    ÇATIŞMA HABERLERİ
    İbadi’nin bu açıklamasından saatler önce ise Irak ordusunun, IKBY’nin peşmergeleri ile Musul’un kuzeybatısında ve Kerkük’ün Altınköprü kasabasında çatışmaya girdiği haberleri geldi. IKBY, Irak güçleri ve İran desteki Şii milis grup Haşdi Şabi’nin Zummar cephesinden peşmerge pozisyonlarını top atışına tuttuğunu ve peşmerge güçlerine doğru ilerlediğini aktardı.

    BAĞLANTI KESİLECEK
    Irak ordusunun, IKBY’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin kontrolündeki Suriye topraklarıyla bağlantısını kesmek istediği yorumları yapıldı. Irak hükümetinden ise çatışmalara dair açıklama gelmezken, Irak ordusunun müttefiki Haşdi Şabi’nin Sözcüsü Ahmed el Asadi, peşmergenin Türkiye sınırına ilerleyen Irak ordusu öncülüğündeki güçlere ateş açtığını söyledi. Asadi, çatışmalarda can kaybı olmadığını ifade etti.

    Irak’tan Erbil’e ret... Dondurmayın iptal edin

    DEAŞ’A DA OPERASYON
    Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, Irak güçleri, ülkenin batısında Suriye sınırında DEAŞ’ın elindeki son bölgelere de operasyon başlattı. İbadi, operasyonun amacının Rawa ve El Kaim gibi yerlerin kurtarılması olduğunu belirtti. Irak lideri, DEAŞ militanlarının ölmek ya da teslim olmak dışında bir seçeneklerinin olmadığını kaydetti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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