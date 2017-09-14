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    Irak’tan çok kritik ziyaret

    Uğur ERGAN / ANKARA
    14.09.2017 - 18:26 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 18:50

    TÜRKİYE, Irak Kürt Bölgesel Yönetim (IKYB) Başkanı Mesud Barzani’nin referandum ısrarına, “Bunun mutlaka bir bedeli olacağı” vurgusunu içeren sert bir açıklamayla karşılık vermesinin ardından, Ankara’da yarın da konuyla ilgili önemli bir görüşme yapılacak.

    IKYB’nin bağımsızlık referandumuna başından beri karşı çıkan Irak Türkmen Cephesi (ITC) lideri Erşad Salihi yarın önce Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın, ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile referandum konusunu görüşecek.

    Salihi’nin bu kritik temaslarının ardından Ankara’da görev yapan yabancı büyükelçilerin de bulunacağı bir konferansa katılacağı öğrenildi.

    Salihi’nin Dışişleri’ndeki temaslarında Türkmenlerin hem referandum, hem de Irak’taki diğer gelişmelerle ilgili düşüncelerini anlatıp, bundan sonra takınılacak tutumla ilgili Ankara’dan beklentilerini dile getirmesi bekleniyor.

    Salihi, daha önce yaptığı açıklamalarda Araplarla birlikte Türkmenlerin de referandum kararını tanımayacaklarını ve referandumu boykot edeceklerini açıklamıştı. Salihi, Barzani’nin referandumda ısrar etmesi halinde bunun Irak’ı iç savaşa sürükleyeceği uyarısında bulunmuştu.

     

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    Etiketler: Erşad Salihi , Irak Türkmen Cephesi , Irak
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