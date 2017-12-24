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    Irak'tan çok kritik Kerkük-Ceyhan hamlesi...

    Hürriyet Haber
    24.12.2017 - 13:56 | Son Güncelleme:

    Irak devletine bağlı Petrol Projeleri Şirketi, Kerkük’ten Adana Ceyhan’a uzanacak yeni bir boru hattı için ilgi gösteren şirketlerden teklif gösterdiğini duyurdu.

    Irak Petrol Bakanlığı’na bağlı Petrol Projeleri Devlet Şirketi (SCOP) Kerkük’ten Adana’ya bağlı Ceyhan’a petrol boru hattı ihalesine çıkılacağını duyurdu. Şirketlerin 24 Ocak’a kadar ihaleye katılabilmek için tekliflerini sunmaları bekleniyor.

    Irak, 350 kilometrelik hattın, günde bir milyon varile kadar petrol taşıma kapasitesine sahip olmasının beklendiğini duyurdu. Yeni boru hattının 2014 yılında terör örgütleri tarafından zarar gören ve günlük 1.6 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olan eski hattın yanına inşa edileceği belirtildi. 

    Irak hükümeti, 24 Ocak 2018 tarihine kadar, ilgi gösteren firmaların tekliflerini verebileceklerini duyurdu. 

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , Haber
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