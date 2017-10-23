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    Irak'tan ABD'nin açıklamasına sert yanıt!

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 11:49 | Son Güncelleme:

    Irak Başbakanı İbadi, ABD'nin "Yabancı savaşçılar Irak topraklarını terk etsinler" açıklamasına yanıt verdi. İbadi, kimsenin Irak'ın içişlerine müdahale hakkı yoktur" dedi.

    Irak Başbakanı Haydar İbadi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın “İranlı milisler ve yabancı savaşçılar Irak topraklarını terk etsin” açıklamasına ilişkin, “Hiç kimsenin Irak’ın içişlerine müdahale hakkı yoktur” dedi.

    Haydar İbadi, Rex Tillerson’ın dün yaptığı “İranlı milisler ve yabancı savaşçılar Irak topraklarını terk etsin” açıklamasına tepki gösterdi.

    İbadi’nin ofisinden yapılan açıklamada, Tillerson’ın Heşdi Şabi ile ilgili sözlerinin Irak’ın “içişlerine müdahale” olduğu belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, “Kimsenin Irak’ın içişlerine müdahale hakkı yoktur” denildi.

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