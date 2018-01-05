Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Irak'taki Türkmenlerden bir kadın liderliğinde ilk parti

    Irak'taki Türkmenlerden bir kadın liderliğinde ilk parti

    KERKÜK(AA)
    05.01.2018 - 23:00 | Son Güncelleme:

    Irak'ta ilk defa bir kadının liderliğinde Türkmen siyasi parti kuruldu.

    Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Kerkük kentinde düzenlenen programda, başkanlığını Jale Neftçi'nin yaptığı "Türkmen İrade Partisi"nin kuruluşu ilan edildi.
    Tisin Kültür Merkezi'nde yapılan programda AA muhabirine konuşan Neftçi, Irak'taki Türkmenler nezdinde bir kadının başkanlığında ilk defa siyasi parti kurulduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

    Erşet Salihi başkanlığındaki Irak Türkmen Cephesi'nden (ITC) siyasete atılan Neftçi, 2010-2014 yılları arasında Irak parlamentosunda Kerkük milletvekili olarak görev yaptığını hatırlattı.

    ORTAK HAREKET

    Kurduğu partiyle Türkmen siyasetine yeni bir ivme kazandırmak istediğini belirten Neftçi, "Bu partinin kurulmasının amacı, kadınlara aktif siyaset imkanı sunmak ve sahada yeni ve genç yüzleri görmektir." dedi.

    Neftçi, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan başta ITC olmak üzere diğer Türkmen partilerle ortak hareket edeceklerini, Nisan 2018'de yapılacak seçimlere de birlikte girmeyi hedeflediklerini aktardı.

    Musul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nden mezun olan 62 yaşındaki Neftçi, siyasete 2003 yılında ITC'de başlamıştı.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri