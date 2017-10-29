Irak'taki petrol ihracatında rekor artık

Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi, yaptığı yazılı açıklamada, 5. Tekli Duba Projesi'nin tamamlanmasının ve günlük 900 bin varil eklenmesinin ardından ihracat kapasitesinin rekor seviyeye çıktığını belirtti.

Luaybi, güney limanlarındaki ihracat kapasitesinin günlük yaklaşık 4 milyon 600 bin varile yükseldiğini kaydetti.

Irak Petrol Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, güneydeki Basra Petrol Şirketi'nin, kuzeydeki petrol sahalarından kaybettiği miktarı telafi etmek için güney ve orta bölgedeki petrol sahalarından günlük 200 bin varil petrol pompalamaya başladığını bildirmişti.

Irak geçen yıllarda güney bölgelerinden günlük ortalama 3,6 milyon varil petrol ihraç ediyordu.

Irak güçleri, 2014 yılından bu yana bölgeyi elinde tutan Peşmerge güçlerinden, Kerkük'teki petrol sahalarının kontrolünü ekim ayı içinde geri almıştı.