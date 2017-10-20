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    Irak'taki çatışmada son durum

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 15:16 | Son Güncelleme:

    Irak güçleri ile Peşmerge arasında Erbil-Kerkük karayolu üzerinde ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Irak güçleri Kerkük ile Erbil arasındaki Altunköprü'nün kontrolünü ele geçirdi.

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    • Irakta son dakika gelişmesi...
    • Irakta son dakika gelişmesi...
    • Irakta son dakika gelişmesi...
    • Irakta son dakika gelişmesi...

    Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün Altunköprü kasabasında kontrolü sağlamasının ardından Peşmergelerin konuşlandığı mevzilere yaklaşmasıyla çatışma başladı. Irak güçleri ağır toplarla mevzileri vururken Peşmergeler de karşılık verince çatışma şiddetlendi.

    Irak güçlerinin top ateşiyle yaralanan Peşmergelerin olduğu, bazı araçların da yanmaya başladığı görüldü.

    Şiddetli çatışma üzerine, Erbil'den yola çıkan ağır silahlar taşıyan askeri konvoy, temas hattına doğru ilerleyişe geçti.

    GAZETECİLER İKİ ATEŞ ORTASINDA KALDI

     Irak'ta Erbil-Kerkük karayolu üzerindeki askeri hareketliliği takip eden Türk gazeteciler iki ateş arasında kaldı. Doğan Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Felat Bozarslan'ın geçtiği habere göre Türk basın mensupları Erbil yönünde çatışmaları izliyordu. Bu sırada Haşdi Şabi tarafından peş peşe 25 havan topu atıldı, peşmerge katyuşa füzeleriyle karşılık verdi. Basın mensupları yanı başlarına düşen ve kendileri için tehlike yaratan hava topları nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

    AA'nın geçtiği habere göre gazeteci grubundan yaralanan olmazken, etrafa saçılan şarapnel parçalarından dolayı AA ekibinin aracı zarar gördü.
    Çatışmanın ortasında kalan AA ekibinden İdris Okuducu, şunları anlattı:

    "ÇATIŞMA ÇOK ŞİDDETLİYDİ, PEŞMERGELERİN YARALANDIĞINI GÖRDÜK"

    "İlk önce durum normal gibi gözüküyordu ancak Peşmerge mevzilerine saldırılar birden başladı. Neye uğradığımızı anlamadık. Hemen siper alıp havan toplarının şarapnellerinden korunmaya çalıştık ancak etrafımızdaki Peşmergelerin yaralandığını görünce ilk fırsatta güvenli bölgeye geçtik. Çatışma çok şiddetliydi. Silah sesleri ve top sesleri hiç kesilmedi."

    Irak güçlerinin saldırısında yaralanan Peşmergelerin askeri araçla Erbil'deki hastaneye sevk edildiği belirtildi.

    Iraktaki çatışmada son durum
    Irak ordusu Altunköprü'yü ele geçirdi.

    TÜRKMEN CEPHESİ: PEŞMERGENİN ELİNDEN ALINDI

    Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salih ise twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkmen Altunköprü, Irak ordusunun sayesinde başarı ile Peşmerge’nin elinden alındı. Orada bulunan Türkmenler rahatlarına kavuştular" diye yazdı. Salihi Altın Köprü'yü ziyaret ettiği, video görüntüsü paylaştı.

    PEŞMERGEDEN PÜSKÜRTTÜK DEMİŞTİ

    Bugün Peşmerge adına yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: Sabah 08.00'de Haşdi Şabi milisleri, Irak ordusuna verilen ABD yapımı silahlar ve İran topçu desteğiyle Peşmerge Güçleri’ne Pirde’de saldırdı" denildi. Açıklamada saldırıların püskürtüldüğü, 10'dan fazla Hummer ve Abrams Tank'ın imha edildiği iddia edildi, "Görünen o ki bu saldırıyla, Irak hükümetinin Kerkük İl sınırlarının sonuna kadar gelmesi amaçlanıyor"

    Iraktaki çatışmada son durum

     

     

    Etiketler: operasyon , son durum , son dakika
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