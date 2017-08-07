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    Irak’ta Türk askerine saldırı iddiası

    Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA)
    07 Ağustos 2017 - 17:30Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 17:33

    Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Erbil kentinden yayın yapan Kürdistan 24 Televizyonu’nu, Irak'ın Türkiye sınırına yakın Zaho bölgesinde görevli Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait araçların geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdiğini duyurdu. Patlamada 1 asker ile 1 tercümanın hafif yaralandığı iddia edildi.

    Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Erbil kentinden yayın yapan Kürdistan 24 Televizyonu’nun haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Batifa’da görev yapan birliğe ait 2 cip, Türkiye sınırında bulunan Zaho’nun Batifa bölgesinde bir yoldan geçerken, teröristler yola önceden döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Kürdistan 24 Televizyonu’na konuşan Irak ordusuna bağlı Sınır Güvenlik Komutanı Albay Diler Zebari, bombalı saldırıda yaralananlar olduğunu iddia etti. Kürdistan 24 Televizyonu, bombalı saldırının PKK terör örgütü tarafından yapıldığını duyurdu ve olay yerine ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaştı.

    Irak’ta Türk askerine saldırı iddiası

    Etiketler: ırak , terörle mücadele , TSK
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