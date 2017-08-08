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    Irak'ta toplu mezar bulundu... 550 ceset çıkartıldı

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 08:20Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 08:20

    Irak’ın Tikrit kentinde 2014’te terör örgütü DEAŞ tarafından Baas Partisi üyelerinin yardımıyla öldürülen 550 kurbanın cesedi bulundu. Yetkililer bölgede daha fazla ceset olduğunu tahmin ediyor

    Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Selahaddin iline bağlı Tikrit kentinde yaptığı katliamlar sonucu ölen kişilerin gömüldüğü toplu mezarlardan biri daha bulundu. Gün yüzüne çıkan toplu mezardan 550 ceset çıkarıldı. Irak adli tıp uzmanları, cesetlerin DEAŞ'ın kentte bulunan ABD'nin eski bir hava kuvvetleri üssü olan Speicher Kampı'nda öldürdüğü Iraklılara ait olduğunu açıkladı.

    Haşdi Şabi'nin kıdemli komutanlarından Muin Kazimi, "550 kurbanın ailelerine haber verdik. Cesetlerin 200'üne DNA testi yapılacak" ifadelerini kullandı.,150 kurbanın cesedi 2 hafta önce çıkarıldığını söyleyen Kazimi, daha fazla ceset bulacaklarını tahmin ettiklerini ve DEAŞ katliamında hayatını kaybedenlerin sayısının bini geçebileceğini ifade etti. 12 Haziran 2014'te DEAŞ mensupları, Tikrit'te bulunan Speicher Askeri Okulu'ndaki çoğunluğu Şii, yüzlerce genç askeri kaçırmış ve bin 700 kadar askeri öldürmüştü. Saldırı gerçekleştiğinde kampta 4 bin kadar askeri okul öğrencisi bulunuyordu.

    Teröristler, öğrencileri devrik lider Saddam Hüseyin'in Cumhuriyet Sarayı kompleksinde öldürmüş ve bazı kurbanların cesetlerini nehre atmıştı. Bir soruşturma komitesi Saddam Hüseyin'in Partisi Baas Partisi'nden 57 kişinin DEAŞ'ın katliamına yardım ettiğini tespit etmiş ve Baas Partili 36 kişi katliamdan suçlu bulunarak asılmıştı.

    Tikrit 2015'te DEAŞ'tan alınmıştı. Öte yandan geçen hafta Musul'da bir toplu mezardan 30 ceset çıkarılmıştı. Irak ordusu 4 Ağustos'ta da Enbar bölgesinde de içinde 40 ceset olan bir toplu mezar bulduklarını bildirmişti.

    Etiketler: ırak , Tikrit , DEAŞ
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