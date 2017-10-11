Irak’ta tansiyon yüksek: Tutuklama kararı çıktı

Federal Mahkeme Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yazılı açıklamasında, “IKBY’de referandumun gerçekleştirilmesinde rol alan Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı” ifadesini kullandı. Bayraktar, mahkemenin, referandumda oy kullanan milletvekilleri hakkında görüş belirtme yetkisine ise sahip olmadığını açıkladı.

IKBY: IRAK GÜÇLERİ KERKÜK’E SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Öte yandan IKBY Güvenlik Konseyi, Iraklı güçlerin Kerkük vilayetine yönelik büyük operasyon hazırlığında olduğuna dair istihbarat alındığını öne sürdü. Güvenlik Konseyi’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Haşdi Şabi ve federal polis dâhil Irak güçlerinin, Kerkük’ün batısından ve güneyinden, Musul’un kuzeyinden saldırıya geçeceğine dair istihbaratlar alıyoruz” ifadesi yer aldı. IKBY’den gelen ayrı bir açıklamada da tartışmalı bölgelerde patlak verebilecek şiddet olaylarından Başbakan ve Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Haydar el-İbadi’nin sorumlu olacağı belirtildi. Bağdat hükümeti ise iddiaları reddetti.

SDG: ŞAM İLE DİYALOĞA HAZIRIZ

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) denetimindeki Kuzey ‘Suriye Demokratik Federasyonu’ndaki Cezire Kantonu Dışişleri Eş Bakanı Abdülkerim Umar, Suriyeli Kürtlerin Şam’la müzakere masasına oturmayı kabul ettiğini açıkladı. Rus Sputnik’e verdiği demeçte, DEAŞ’la mücadele sona erdikten sonra Suriyeli Kürtlerle özerklik konusunu istişare etmeye hazır olduklarını belirten Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in sözlerine yanıt veren Umar, “Bu açıklamaları olumlu ve gecikmiş buluyoruz. Bu adım, bir temel teşkil edebilir. Ülkedeki krizin çözüme kavuşturulması konusunda Şam’la diyaloğa açığız” dedi.