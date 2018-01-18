Irak'ta seçim belirsizliği

Irak Meclisi, seçim yasasını görüşmek ve zamanını belirlemek için toplandı. Ancak süren tartışmalar seçimlerin ne zaman yapılacağına dair kesin kararın çıkmasını engelliyor.

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, yaptığı açıklamada, 148 milletvekilinin seçimlerin ertelenmesi için meclis başkanlık divanına önerge verdiğini ve bunun gizli oylamayla yapılması talebinin de söz konusu önergede olduğunu belirtti.

Hangi gruplara bağlı olduklarına dair bilgi vermeyen Cuburi, bu milletvekillerinin büyük bölümünün Sünni ve Kürt gruplardan olduğu ifade ediliyor.

Meclis kaynakları, seçimin ertelenmesi önergesinde Şii gruplardan da bazı milletvekillerin imzasının bulunduğu kaydedildi.

Oturumun devam ettiği sırada Şii Ulusal Koalisyonu milletvekilleri oturumu terk ederek, seçimlerin ertelenmesi oylamasına katılmayacağını bildirdi.

ABD BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Mecliste süren söz konusu tartışmalar sırasında ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "ABD yönetimi olarak, Irak hükümetinin ulusal seçimlerin mayıs ayında yapılması çabasını kuvvetle destekliyoruz." denildi.

Açıklamada, ayrıca seçimlerin ertelenmesinin "tehlikeli emsal teşkil edeceği, anayasanın rolünü zayıflatacağı ve Irak'taki demokratik gelişimi uzun vadede zarara uğratacağı" öne sürüldü.

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki de, açıklamasında, "Seçimlerin meclis tarafından ertelenmesi çabası yasal değildir." ifadesini kullandı.

El-Fetih seçim koalisyonu Başkanı ve Haşdi Şabi komutanlarından Hadi el-Amiri, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin ertelenmesinin "meçhule sürüklenmek" olacağını belirtirken, aynı milis güce bağlı Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays Hazeli de, seçimlerin ertelenmesinin ülkeyi meçhule sürükleyeceğini savundu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Salı günü yaptığı basın toplantısında, Bakanlar Kurulunun 12 Mayıs'ta yapılması kararı aldığı seçimlerin asla ertelenmeyeceğini ve zamanında yapılacağını söylemişti.