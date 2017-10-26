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Irak'ta petroller ayrıldı

REUTERS
26.10.2017 - 21:03 | Son Güncelleme:

BİR nakliyat kaynağı, Kuzey Irak Kürt bölgesinden Ceyhan’a gelen boru hattından petrolün artık ayrı sevk edildiğini belirtti.

Irak hükümet güçlerinin Kerkük petrol sahalarını Kürt Peşmerge güçlerinden almasından önce, Irak ve Kürt bölgesinden gelen petrol karıştırılarak tek hattan sevk ediliyordu. İki kaynaktan gelen toplam günlük sevkiyat 600 bin varil civarındaydı. Şimdi ise petrol, atıl durumda olan ve bakıma alınan paralel hattın devreye girmesiyle iki ayrı hattan akacak duruma getirildi. Şu ana kadar 90 bin varil Kerkük ham petrolü, Irak petrolünden ayrı olarak sevk edildi. Geri kalan petrol ise Bağdat’a ait Ceyhan’daki depolara gönderilmek üzere ayrı hattan sevk ediliyor. Bu arada, Kürt petrolünün sevkiyatı günde 220 bin -240 bin varil civarında. 

Etiketler: IKBY , gazetehaberleri
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