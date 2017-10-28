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    Irak’ta Kürtlerle sınır müzakeresi

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 22:20 | Son Güncelleme:

    IRAK merkezi yönetiminin Kürt Bölgesel Yönetimi’nin peşmergesi ile önceki gün 24 saatlik ateşkes ilan etmesinin ardından dün taraflar sınırların Bağdat’ın kontrolüne bırakılması ve IKBY’nin 2003 sınırları olan ‘mavi hata’ çekilmesi için pazarlık masasına oturdu.

    Önceki gün Türkiye sınırına yakın, Suriyeli Kürtler ile Iraklı Kürtlerin bağlantısının olduğu Fişhabur bölgesinde Irak ordusu ve peşmerge arasında yaşanan çatışmaların ardından İbadi yönetimi ‘geçici ateşkes’ ilân etmişti. İbadi’nin Sözcüsü Saad el-Hadithi dün Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada ortak teknik komitenin IKBY’nin mavi hata, yani Erbil, Dohuk ve Süleymaniye’ye geri çekilmesinin ele aldığını söyledi. Müzakerelerin ABD’nin liderliğindeki koalisyonun teşvikiyle gerçekleştiği belirtildi. IKBY’nin 25 Eylül’de tek taraflı bağımsızlık referandumuna gitmesi bölgede savaş rüzgârlarının esmesine yol açmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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