Irak’ta Kürtlerle sınır müzakeresi

Önceki gün Türkiye sınırına yakın, Suriyeli Kürtler ile Iraklı Kürtlerin bağlantısının olduğu Fişhabur bölgesinde Irak ordusu ve peşmerge arasında yaşanan çatışmaların ardından İbadi yönetimi ‘geçici ateşkes’ ilân etmişti. İbadi’nin Sözcüsü Saad el-Hadithi dün Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada ortak teknik komitenin IKBY’nin mavi hata, yani Erbil, Dohuk ve Süleymaniye’ye geri çekilmesinin ele aldığını söyledi. Müzakerelerin ABD’nin liderliğindeki koalisyonun teşvikiyle gerçekleştiği belirtildi. IKBY’nin 25 Eylül’de tek taraflı bağımsızlık referandumuna gitmesi bölgede savaş rüzgârlarının esmesine yol açmıştı.