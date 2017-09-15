Irak'ta kanlı saldırı: 74 ölü

Yetkililer saldırganların öğle saatlerinde bir restorana ateş açtığını ve sonrasında otomobile binerek kendilerini yakında bulunan bir güvenlik noktasında infilak ettirdiklerini açıkladı. Olaylarda en az 74 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi ise yaralandı. Şii nüfusun yoğun olduğu vilayette ölenlerin yedisinin İranlı olduğu açıklandı.



AFP’nin haberine göre; saldırganlardan biri Şii milis grubu Haşdi Şabi üyesi kılığındaydı. Saldırıyı propaganda ajansı Amak üzerinden Irak ve Suriye’de zemin kaybeden DEAŞ üstlendi.



Radikal dinci terör örgütü ‘kolay hedef’ olarak gördüğü bazı bölgelerde kanlı saldırılar düzenliyor. Söz konusu bölge ise kutsal kentler Necef ve Kerbala’ya giden İranlı Şii hacıların en sık kullandığı güzergâhta bulunuyor.