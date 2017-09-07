Irak'ta IKBY'ye 'Kerkük' tepkisi

ITC Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kuzey Irak yönetimine bağlı yüksek seçim kurulunun, bağımsızlık referandumu için Kerkük'te kurulması yeni bir ihlaldir." dedi.

Söz konusu kurulun sadece IKBY yönetimine bağlı Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta çalışma yürütebileceğini ifade eden Turan, Kerkük'teki devlet memurlarının referandumda oy kullanması halinde anayasa gereği haklarında yasal işlemlerin başlayacağını belirtti.

"Referandum Irak'ın birlik ve beraberliğini ciddi şekilde tehlikeye sokar." diyen Turan, merkezi yönetime bağlı meclisin referandumun iptali için karar çıkarması gerektiğini sözlerine ekledi.