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    Irak'ta DEAŞ üyesi Alman vatandaşına idam cezası

    AA
    21.01.2018 - 17:23 | Son Güncelleme:

    Irak'ın başkenti Bağdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terör örgütü DEAŞ üyesi bir Alman vatandaşı hakkında idam cezasına hükmettiği bildirildi.

    Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar yaptığı açıklamada, Merkezi Ceza Mahkemesi'nin Irak güvenlik güçlerine saldırmaktan yargılanan terör örgütü DEAŞ üyesi Almanya vatandaşı bir kadın hakkında idam cezası verdiğini belirtti.

    Bayraktar, söz konusu kadının Fas asıllı olduğunu ve iki kızıyla Almanya'dan Suriye'ye oradan da Irak'a DEAŞ'a katılmak üzere geldiğini, kızlarını da terör örgütü üyeleri ile evlendirdiğini itiraf ettiğini aktardı.

    Sözcü Bayraktar, idam cezasına çarptırılan teröristin Irak güvenlik güçlerine saldırı düzenleyen örgüte lojistik yardım sağladığını ifade etti.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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